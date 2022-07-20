Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о состоянии команды после матча против «Зенита»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии команды после матча первого тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Все в общей группе, все готовы. Главное, чтобы сейчас не было никакой эйфории, будет тяжелый матч с «Нижним». В этом матче получим ряд ответов по тому, как мы прошли сборы. На игру с «Зенитом» ориентироваться сложно. Мне кажется, хорошо провели селекцию, Сергей Николаевич сформировал команду, которая, как он говорит, блюет на поле ради результата! И все получается. Надеюсь, в следующем матче все будет хорошо», — сказал Терюшков «СЭ».

Во втором туре «Химки» 24 июля сыграют дома против «Нижнего Новгорода». Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.