Лазович рассказал, почему отказался работать в «Локомотиве» с Николичем

Экс-форвард сборной Сербии и «Зенита» Данко Лазович в интервью «СЭ» рассказал, что Марко Николич звал его работать в «Локомотив».

— Правда, что представители «Локомотива» обращались к вам за рекомендацией, прежде чем подписать контракт с Николичем?

— Правда в том, что Марко звал меня с собой быть его ассистентом.

— Почему вы не согласились?

— Потому что я учусь немного в другом направлении.

— Была информация, что он приглашал вас и Видича.

— Не знаю насчет Неманьи. Если бы мы пришли туда вдвоем, у Марко были бы лучшие тренеры-ассистенты в Европе (смеется).

— Марко не обиделся, что вы отказали?

— Нет, мы обсудили это. Я благороден Николичу, что он предоставил возможность поработать вместе с ним, но сегодня сконцентрирован на своём обучении по программе УЕФА. Мне надо получить также лицензию Pro в Сербии. Если я за что-то берусь, то должен быть максимально сконцентрированным на этом. Отправься я в «Локомотив», у меня бы это не получилось. Сейчас не готов тренировать. (Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью с Данко Лазовичем можно прочесть на сайте «СЭ».