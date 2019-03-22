Лассана Н'Диайе: "Моя цель – заиграть в ЦСКА, помогать побеждать и забивать голы"

Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе рассказал о своих целях на текущий сезон в чемпионате России, информирует официальный сайт армейцев.

18-летний Н'Диайе подписал контракт с ЦСКА в октябре 2018-го года. Вместе со сборной Мали (до 20 лет) стал обладателем Кубка африканских наций в феврале 2019-го.

– В Испании ты жил в одном номере с Такумой. Как вы с ним понимали друг друга?

– Да, у нас была одна комната на двоих. Мы жили вместе, но общались с трудом (улыбается). Я пока плохо говорю по-английски, Такума тоже почти не знает этот язык. Когда мы не можем понять друг друга, бывает весело. А если не понятно совсем ничего, мы используем переводчик на телефоне, он нам помогает.

– Такума сказал, что обожает гречку. Какое русское блюдо нравится тебе?

– Если честно, больше всего я люблю еду, которую повара подают в ресторане по утрам. Я забыл, как она называется… Да, верно, каша, овсяная или рисовая.

– Кто-то из твоих близких уже побывал в Москве?

– Пока что ко мне сюда никто не приезжал. Но я хочу пригласить в Москву своих родных, чтобы они увидели, как я живу и, дай Бог, как я играю.

– В Мали ты выступал за команду, название которой созвучно с именем нашего клуба. Интересно, что местные болельщики кричат во славу CSK?

– Когда я был в CSK, мы играли в основном друг против друга. Не думаю, что у нашего CSK много поклонников, напротив, их почти нет (улыбается). Но вообще в Мали принято шумно поддерживать свою команду на стадионах. Люди стучат в барабаны, поют малийские песни и таким образом мотивируют футболистов на хорошую игру.

– Ты уже говорил, что мечтаешь сыграть за ПФК ЦСКА на нашем красавце-стадионе. Если это произойдет в следующем домашнем матче, как будешь настраиваться?

– Если мне доведется провести свой первый матч за ПФК ЦСКА именно сейчас, я сделаю все от меня зависящее чтобы или забить, или отдать голевой пас. Вообще, моя цель – заиграть в новой команде, выходить на поле в официальных матчах, помогать побеждать и, конечно, забивать голы, – цитирует Н'Диайе пресс-служба ЦСКА.

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