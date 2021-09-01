Ласицкене пожелала Влашичу удачи в «Вест Хэме» и выложила фото с его сестрой
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене опубликовала у себя в Instagram совместную фотографию с хорватской прыгуньей в высоту Бланкой Влашич и пожелала ее брату и бывшему полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу удачи в «Вест Хэме».
«Вместе с болельщицей ЦСКА, а теперь еще и «Вест Хэма». Было здорово увидеться с тобой, Бланка, передавай привет родителям. И, конечно же, удачи Николе в Англии», — написала Ласицкене.
31 августа Никола Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА. Контракт 23-летнего хорвата с лондонским клубом рассчитан на 5 лет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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