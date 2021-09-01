Ласицкене пожелала Влашичу удачи в «Вест Хэме» и выложила фото с его сестрой

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене опубликовала у себя в Instagram совместную фотографию с хорватской прыгуньей в высоту Бланкой Влашич и пожелала ее брату и бывшему полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу удачи в «Вест Хэме».

«Вместе с болельщицей ЦСКА, а теперь еще и «Вест Хэма». Было здорово увидеться с тобой, Бланка, передавай привет родителям. И, конечно же, удачи Николе в Англии», — написала Ласицкене.

31 августа Никола Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА. Контракт 23-летнего хорвата с лондонским клубом рассчитан на 5 лет.