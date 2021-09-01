Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе в «Локомотив»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе в «Локомотив». Ранее об этом сообщила Eurostavka.

«Я — игрок «Зенита», обсуждать тут больше нечего», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что клубы обсуждали возможность обмена Мостового на полузащитника Антона Миранчука, однако «Зенит» ответил отказом.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Мостового шесть матчей за питерский клуб. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2024 года.