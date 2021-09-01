Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе в «Локомотив»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе в «Локомотив». Ранее об этом сообщила Eurostavka.
«Я — игрок «Зенита», обсуждать тут больше нечего», — сказал Мостовой «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщал, что клубы обсуждали возможность обмена Мостового на полузащитника Антона Миранчука, однако «Зенит» ответил отказом.
В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Мостового шесть матчей за питерский клуб. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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