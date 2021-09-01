Фабрицио Романо: «Локомотив» и «Челси» согласовали трансфер Анджорина»
Известный инсайдер Фабрицио Романо написал в Twitter, что «Локомотив» и «Челси» согласовали трансфер полузащитника лондонского клуба Фаустино Анджорина.
Московский клуб арендует 19-летнего футболиста с опцией выкупа. Его соглашение с «Челси» истекает летом 2025 года.
Хавбек сыграл 80 минут в матче группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 с «Краснодаром» (1:1). Также в активе англичанина две игры в Кубке Англии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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