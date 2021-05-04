Ларссон рассказал о мечте сыграть с Ибрагимовичем на Евро

Нападающий «Спартак» и сборной Швеции Джордан Ларссон в разговоре с «СЭ» рассказал о шансах попасть на чемпионат Европы.

«Шансы попасть на Евро? Если я продолжу играть, как сейчас — не знаю. Все на усмотрение тренера. Но я буду продолжать показывать ему, что хочу быть в сборной. Сыграть в одной команде с Ибрагимовичем? Это мечта любого шведского футболиста», — заявил «СЭ» Ларссон.

После 28 туров чемпионата России красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 53 балла. У «Локомотива» на 1 очко меньше и 3-я позиция. В сборной Швеции футболист играет с 2018 года. 9 января 2020 года он забил свой первый мяч за сборную Швеции в товарищеском матче против сборной Молдавии.

(Севастиан Терлецкий)