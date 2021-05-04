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Ларссон рассказал о борьбе с «Локомотивом» за серебро

07:35
Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон в разговоре с «СЭ» прокомментировал конкуренцию с «Локомотивом» за второе место в турнирной таблице.

«Да, конечно, это будет сложно. Но сейчас все в наших руках, выиграем оставшиеся два матча — будем вторыми. Это все, что мы хотим сделать на данный момент, — заявил «СЭ» Ларссон.

В декабре 2020 года главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил об уходе из московского клуба. После 28 туров чемпионата России красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 53 балла. У «Локомотива» на 1 очко меньше и 3-я позиция.

В Тинькофф РПЛ «Спартаку» предстоит сыграть с «Химками» (10 мая) и «Ахматом» (16 мая).

(Севастиан Терлецкий)

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