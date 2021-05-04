Ещенко об уходе Тедеско: «Он ведет себя как профессионал»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал скорый уход Доменико Тедеско с поста главного тренера клуба.

«Чувствую ли силы еще на следующий сезон? Пока есть такие футболисты, можно и побольше поиграть (смеется). Уход Тедеско? Он ведет себя как профессионал. Сейчас даже мыслей ни у кого нет о том, что он уходит. Когда закончится сезона, тогда и будем думать», — сказал Ещенко.

В декабре 2020 года главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил об уходе из московского клуба. После 28 туров чемпионата России красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 53 балла. У «Локомотива» на 1 очко меньше и 3-я позиция. Контракт Ещенко со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.

(Севастиан Терлецкий)