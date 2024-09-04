Лапочкин поддержал выдвинутые клубами РПЛ предложения по улучшению судейства

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в разговоре с «СЭ» оценил предложения клубов РПЛ по улучшению судейства.

«Все выдвинутые предложения абсолютно логичны и понятны. Это точно внесет прозрачность в действия судейского комитета РФС», — сказал Лапочкин «СЭ».

По данным «СЭ», клубы РПЛ разработали ряд предложений, которые могли бы помочь улучшить судейство, снизить возникшее напряжение, увеличить доверие к действиям арбитров, разобраться общественности, а также участникам чемпионата России в тонкостях трактовок правил.

Денис Сафронов