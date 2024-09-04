Мулдаров — об уходе Адиева: «Руководители «Ахмата» сделали большую ошибку»

Бывший защитник сборной Казахстана Алексей Мулдаров прокомментировал уход Магомеда Адиева с поста главного тренера «Ахмата».

«Я думаю, руководство поспешило. Все знают, какой Адиев тренер, что и как. И штаб у него хороший. Там достижение успеха просто вопросом времени было, я думаю, он бы исправил ситуацию. У него-то команда играющая была — всегда приятно было смотреть, всегда моменты были. Просто им не везло... Я думаю, руководители «Ахмата» большую ошибку сделали», — приводит слова Мулдарова Legalbet.kz.

После семи туров чемпионата России «Ахмат» занимает 15-е место в таблице, набрав пять очков.

Адиев возглавил грозненцев в апреле нынешнего года.