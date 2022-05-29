Кухарчук о будущем в «Химках»: «Надеюсь меня не выгонят»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук в разговоре с «СЭ» высказался о задачах на следующий сезон. По итогам сезона команда попала в стыковые матчи и по сумме двух встреч обыграла «СКА-Хабаровск» (0:1: 3:0), обеспечив себе место в премьер-лиге.

— Ты остаешься в «Химках»?

— Я надеюсь, контракт у меня еще есть. Надеюсь, меня не выгонят.

— А есть предпосылки?

— Не знаю, это к руководителям.

— Какая задача на следующий сезон?

— Это тоже к руководителям.

— Твои личные задачи.

— Мои личные задачи — повторить результаты прошлого сезона. Я все равно в этом сезоне немножко не дотянул. Но самое главное — помогать команде, а уже свои личные задачи — на второй план.