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Кухарчук о будущем в «Химках»: «Надеюсь меня не выгонят»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук в разговоре с «СЭ» высказался о задачах на следующий сезон. По итогам сезона команда попала в стыковые матчи и по сумме двух встреч обыграла «СКА-Хабаровск» (0:1: 3:0), обеспечив себе место в премьер-лиге.

— Ты остаешься в «Химках»?

— Я надеюсь, контракт у меня еще есть. Надеюсь, меня не выгонят.

— А есть предпосылки?

— Не знаю, это к руководителям.

— Какая задача на следующий сезон?

— Это тоже к руководителям.

— Твои личные задачи.

— Мои личные задачи — повторить результаты прошлого сезона. Я все равно в этом сезоне немножко не дотянул. Но самое главное — помогать команде, а уже свои личные задачи — на второй план.

Илья Кухарчук
ФК Химки
0
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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