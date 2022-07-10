Лаксальт пропустит товарищеский матч с «Локомотивом» по решению медицинского штаба

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт пропустит товарищеский матч против «Локомотива». Он не примет участия в игре по решению медицинского штаба, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 29-летний уругваец провел за «Динамо» 16 матчей, не отметившись результативными действиями.

Лаксальт перешел в «Динамо» из «Милана» в 2021 году, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.