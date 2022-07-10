Лаксальт пропустит товарищеский матч с «Локомотивом» по решению медицинского штаба
Защитник «Динамо» Диего Лаксальт пропустит товарищеский матч против «Локомотива». Он не примет участия в игре по решению медицинского штаба, сообщает пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне 29-летний уругваец провел за «Динамо» 16 матчей, не отметившись результативными действиями.
Лаксальт перешел в «Динамо» из «Милана» в 2021 году, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
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|0
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|Ахмат
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|0
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10
|Спартак
|0
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|0
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|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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