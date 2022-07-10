Агаларова нет в заявке «Уфы» на игру с «Рубином» в Казани
В Казани проходит товарищеский матч «Рубина» с «Уфой». В заявке на игру нет нападающего Гамида Агаларова, который может покинуть клуб.
4 июля сообщалось, что «Ахмат» готов предложить за 21-летнего россиянина 3 миллиона евро.
В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативных передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
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|Динамо
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5
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|0-0
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6
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12
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13
|Химки
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14
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15
|Факел
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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