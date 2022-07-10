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Сегодня, 18:07

Агаларова нет в заявке «Уфы» на игру с «Рубином» в Казани

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В Казани проходит товарищеский матч «Рубина» с «Уфой». В заявке на игру нет нападающего Гамида Агаларова, который может покинуть клуб.

4 июля сообщалось, что «Ахмат» готов предложить за 21-летнего россиянина 3 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативных передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Новак Джокович 4 6 6 1
Ник Кирьос 6 3 4 2
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Ф2(+5.5)

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Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

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1.49
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Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Гамид Агаларов
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
1
0
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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