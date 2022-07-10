Агаларова нет в заявке «Уфы» на игру с «Рубином» в Казани

В Казани проходит товарищеский матч «Рубина» с «Уфой». В заявке на игру нет нападающего Гамида Агаларова, который может покинуть клуб.

4 июля сообщалось, что «Ахмат» готов предложить за 21-летнего россиянина 3 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативных передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.