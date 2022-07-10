Нападающий «Динамо» Лесовой прокомментировал смену игрового номера

Нападающий «Динамо» Даниил Лесовой рассказал, почему решил сменить игровой номер на 11-й.

«В детстве я играл под 11-м номером, и он ассоциируется у меня с удачной игрой, когда все хорошо получалось. Поэтому, когда этот номер освободился, я решил его взять», — цитирует Лесового официальный сайт «Динамо».

Летом 2021 года 24-летний Лесовой выбыл из-за разрыва крестообразной связки колена. В августе в одной из клиник Рима он перенес операцию.

В прошлом сезоне Лесовой провел за бело-голубых 11 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.