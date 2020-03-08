Кверквелия получил красную карточку, Гильерме отбил пенальти в стиле Акинфеева

На 84-й минуте матча «Локомотив» — «Ахмат» защитник хозяев Соломон Кверквелия полшучил пряму красную карточку. Вратарь железнодорожников Гильерме ошибся с выходом к линии штрафной, и защитнику пришлось рукой спасать пустые ворота.

В итоге был назанчен пенальти, однако Фелипе Визеу его не реализовал. Гильерме ногой отбил удар бразильца по центру ворот — как Игорь Акинфеев в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

Счет остался прежним 1:0 в пользу «Локомотива».