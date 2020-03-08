Кверквелия получил красную карточку, Гильерме отбил пенальти в стиле Акинфеева
20:47
На 84-й минуте матча «Локомотив» — «Ахмат» защитник хозяев Соломон Кверквелия полшучил пряму красную карточку. Вратарь железнодорожников Гильерме ошибся с выходом к линии штрафной, и защитнику пришлось рукой спасать пустые ворота.
В итоге был назанчен пенальти, однако Фелипе Визеу его не реализовал. Гильерме ногой отбил удар бразильца по центру ворот — как Игорь Акинфеев в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.
Счет остался прежним 1:0 в пользу «Локомотива».
? Маринато Гилерме отразил пенальти в концовке матча и помог команде сохранить победный счет.#ЛокоАхмат на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 8, 2020
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