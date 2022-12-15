Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:37

Владимир Кузьмичев: «Сейчас иностранцы «Локомотива» могут воспользоваться лазейкой ФИФА и покинуть клуб»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал ситуацию с иностранными игроками в команде.

Ранее сообщалось, что Франсуа Камано может перейти в «Нант», а Педро Габриэл уже ушел в аренду в «Сан-Паулу».

«Что касается Педро Габриэла, то у него был конфликт в команде. Он остался при своем мнении. Изидор нашел в себе силы, извинился и доиграл первую часть чемпионата. Бразилец не стал этого делать и было очевидно, что он попытается уехать. Не думаю, что это происходит из-за смены руководства. Прошло мало времени, чтобы у иностранцев сложилось мнение о новых руководителях. У футболистов есть контракты, но сейчас они могут воспользоваться лазейкой ФИФА», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

7 марта 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам, выступающим в России, в одностороннем порядке приостановить действие своих контрактов до 30 июня 2023 года.

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-sejchas-inostrantsy-lokomotiva-mogut-vospol-zovat-sya-lazejkoj-fifa-chtoby-ujti-iz-kluba/
Владимир Кузьмичев
Франсуа Камано
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Футболисты сборной Хорватии исполнили неофашистскую песню на ЧМ-2022
Марокканцы устроили погромы во Франции после поражения в полуфинале. В ходе беспорядков погиб 14-летний подросток
В штаб-квартире польской полиции взорвался полученный на Украине подарок
Генштаб ВСУ опроверг временное прекращение огня на Новый год
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экономикой России
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества
Сычев — о товарищеских матчах сборной: «Каждый здравомыслящий человек понимает, что там был экспериментальный состав»
Тренер паралимпийской сборной России Громова: «России надо выступать в Азии»
Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?
Валуев считает, что восстановление россиян в рейтинге WBA зависит только от денег организации
Роднина считает, что есть вероятность допуска России до ОИ-2024
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: разрыв во время ЧМ-2022
Глушаков: «Пришли с руководством «Химок» к общему пониманию, что мне нет смысла ехать на первые сборы»
В «Зените» заявили, что не собираются подписывать Криштиану Роналду
Канчельскис считает невозможным возвращение Роналду в «Реал»
Криштиану Роналду начал тренироваться на базе «Реала»
Ибрагимович — об уходе Роналду из «МЮ»: «Правды мы уже никогда не узнаем. Все боятся за свой имидж»
Источник: Роналду не планирует завершать карьеру в сборной Португалии и хочет выступить на Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузьмичев: «Пиняев в «Спартаке»? Там есть Промес, Мойзес, Зиньковский»

«Пиняев в Европе? Там много своих игроков уровня Сергея». Мнение экс-директора академии «Локо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости