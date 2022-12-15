Владимир Кузьмичев: «Сейчас иностранцы «Локомотива» могут воспользоваться лазейкой ФИФА и покинуть клуб»

Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал ситуацию с иностранными игроками в команде.

Ранее сообщалось, что Франсуа Камано может перейти в «Нант», а Педро Габриэл уже ушел в аренду в «Сан-Паулу».

«Что касается Педро Габриэла, то у него был конфликт в команде. Он остался при своем мнении. Изидор нашел в себе силы, извинился и доиграл первую часть чемпионата. Бразилец не стал этого делать и было очевидно, что он попытается уехать. Не думаю, что это происходит из-за смены руководства. Прошло мало времени, чтобы у иностранцев сложилось мнение о новых руководителях. У футболистов есть контракты, но сейчас они могут воспользоваться лазейкой ФИФА», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

7 марта 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам, выступающим в России, в одностороннем порядке приостановить действие своих контрактов до 30 июня 2023 года.

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.