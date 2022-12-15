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Сегодня, 19:45

«Пиняев в Европе? Там много своих игроков уровня Сергея». Мнение экс-директора академии «Локо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» выразил мнение, что полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев находится на карандаше у европейских клубов.

— А к Пиняеву есть сейчас интерес на Западе? В свое время писали о том, что он может оказаться в «МЮ».

— Здесь нужно учитывать и политическую ситуацию, и объективные факторы.

— Это вы о чем?

— Давайте будем откровенны. Все-таки в Европе довольно много молодых футболистов уровня Сергея. Там уделяют гораздо больше внимания подготовке своих кадров. И при прочих равных серьезные западные клубы сделают свой выбор в пользу европейцев.

— Так где же мы увидим Пиняева весной?

— Склоняюсь к тому, что если «Локо» найдет необходимую сумму, то постарается закрыть этот вопрос сейчас. Мне кажется, что информация про интерес «Спартака» была вбросом, чтобы поторопить руководство железнодорожников с принятием решения по Сергею. Да и не нужен он сейчас красно-белым. Мойзес восстановится, и они впереди будут выглядеть весьма гармонично.

Сергей Пиняев. «Не уверен, что Пиняев спасет «Локо». А в «Спартаке» есть Промес и Мойзес». Где окажется главный талант России?

Владимир Кузьмичев
Сергей Пиняев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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