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Сегодня, 19:30

Кузьмичев: «Пиняев в «Спартаке»? Там есть Промес, Мойзес, Зиньковский»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» выразил мнение, что 18-летнему полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву нет смысла переходить в «Спартак».

— Помимо «Локомотива» Сергея периодически сватают в «Спартак». Смог бы он выиграть конкуренцию в составе красно-белых?

— Ну смотрите. На одном фланге играет Промес — один из лучших футболистов РПЛ. Квинси не дает повода для того, чтобы его сажали на лавку. На другом до травмы играл Мойзес, зрелый, мастеровитый футболист. Весной он должен вернуться в строй. Не забывайте еще и о том, что москвичи не так давно взяли Зиньковского. В принципе в «Спартаке» Пиняеву будет сложнее пробиться в состав, чем в «Локо».

— А кто, кстати, его главный конкурент в «Локомотиве»?

— Там придется бороться за место в составе с Керком, Изидором, Камано.

— И у Пиняева есть шансы?

— Не уверен, что он сразу посадит этих футболистов на лавку. Но в ближайшей перспективе такой сценарий вполне реален.

— А вы не думаете, что Пиняеву лучше доиграть этот сезон в «Крыльях»?

— С учетом того, в какой ситуации находится «Локомотив», который не может себе позволить сейчас как-то экспериментировать с составом, на месте руководителей железнодорожников я бы договорился с «Крыльями» о летнем трансфере Пиняева. Сейчас бы я его не дергал, а взял бы игрока, который провел полноценный сезон, набрался опыта.

Сергей Пиняев. «Не уверен, что Пиняев спасет «Локо». А в «Спартаке» есть Промес и Мойзес». Где окажется главный талант России?
Владимир Кузьмичев
Сергей Пиняев
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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