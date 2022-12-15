Кузьмичев: «Пиняев в «Спартаке»? Там есть Промес, Мойзес, Зиньковский»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» выразил мнение, что 18-летнему полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву нет смысла переходить в «Спартак».
— Помимо «Локомотива» Сергея периодически сватают в «Спартак». Смог бы он выиграть конкуренцию в составе красно-белых?
— Ну смотрите. На одном фланге играет Промес — один из лучших футболистов РПЛ. Квинси не дает повода для того, чтобы его сажали на лавку. На другом до травмы играл Мойзес, зрелый, мастеровитый футболист. Весной он должен вернуться в строй. Не забывайте еще и о том, что москвичи не так давно взяли Зиньковского. В принципе в «Спартаке» Пиняеву будет сложнее пробиться в состав, чем в «Локо».
— А кто, кстати, его главный конкурент в «Локомотиве»?
— Там придется бороться за место в составе с Керком, Изидором, Камано.
— И у Пиняева есть шансы?
— Не уверен, что он сразу посадит этих футболистов на лавку. Но в ближайшей перспективе такой сценарий вполне реален.
— А вы не думаете, что Пиняеву лучше доиграть этот сезон в «Крыльях»?
— С учетом того, в какой ситуации находится «Локомотив», который не может себе позволить сейчас как-то экспериментировать с составом, на месте руководителей железнодорожников я бы договорился с «Крыльями» о летнем трансфере Пиняева. Сейчас бы я его не дергал, а взял бы игрока, который провел полноценный сезон, набрался опыта.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2