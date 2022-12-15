Кузьмичев: «Пиняев в «Спартаке»? Там есть Промес, Мойзес, Зиньковский»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» выразил мнение, что 18-летнему полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву нет смысла переходить в «Спартак».

— Помимо «Локомотива» Сергея периодически сватают в «Спартак». Смог бы он выиграть конкуренцию в составе красно-белых?

— Ну смотрите. На одном фланге играет Промес — один из лучших футболистов РПЛ. Квинси не дает повода для того, чтобы его сажали на лавку. На другом до травмы играл Мойзес, зрелый, мастеровитый футболист. Весной он должен вернуться в строй. Не забывайте еще и о том, что москвичи не так давно взяли Зиньковского. В принципе в «Спартаке» Пиняеву будет сложнее пробиться в состав, чем в «Локо».

— А кто, кстати, его главный конкурент в «Локомотиве»?

— Там придется бороться за место в составе с Керком, Изидором, Камано.

— И у Пиняева есть шансы?

— Не уверен, что он сразу посадит этих футболистов на лавку. Но в ближайшей перспективе такой сценарий вполне реален.

— А вы не думаете, что Пиняеву лучше доиграть этот сезон в «Крыльях»?

— С учетом того, в какой ситуации находится «Локомотив», который не может себе позволить сейчас как-то экспериментировать с составом, на месте руководителей железнодорожников я бы договорился с «Крыльями» о летнем трансфере Пиняева. Сейчас бы я его не дергал, а взял бы игрока, который провел полноценный сезон, набрался опыта.