Гагнидзе, Лаксальт, Паршивлюк и Фомин пропустят матч со «Спартаком»

Полузащитники «Динамо» Лука Гагнидзе и Даниил Фомин, и защитники команды Диего Лаксальт и Сергей Паршивлюк пропустят матч 9-го тура РПЛ против «Спартака».

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, они не сыграют по решению медицинского штаба.

Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.