Гагнидзе, Лаксальт, Паршивлюк и Фомин пропустят матч со «Спартаком»
Полузащитники «Динамо» Лука Гагнидзе и Даниил Фомин, и защитники команды Диего Лаксальт и Сергей Паршивлюк пропустят матч 9-го тура РПЛ против «Спартака».
Как сообщает пресс-служба бело-голубых, они не сыграют по решению медицинского штаба.
Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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|5
|3
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|
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|Зенит
|8
|5
|2
|1
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|17
|
4
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|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
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|8
|3
|3
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|
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|Локомотив
|8
|3
|3
|2
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9
|Пари НН
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|3
|2
|3
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|
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|
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|2
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|
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|7
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|2
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|6
|
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|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1
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