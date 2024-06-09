Кузьмичев: «Пиняев вряд ли перейдет в серьезный европейский клуб»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» назвал полузащитника Сергея Пиняева системообразующим футболистом.

— Стоит ли ждать от Сергея Пиняева прорыва в следующем сезоне? Или мы его в свое время перехвалили и на самом деле его игровой потолок не слишком высок?

— Всегда говорил о том, что мы слишком многого ждали от Сергея. Интересный, яркий игрок. В нашем чемпионате он будет котироваться довольно высоко. Но я не могу назвать Пиняева фундаментальным футболистом, который стабильно будет делать разницу. Ему не хватает физиологии, чтобы выйти на другой уровень и уехать в серьезный европейский клуб. Повторюсь, для РПЛ это добротный исполнитель. Но не считаю его системообразующим футболистом.

— Никита Салтыков, который летом присоединится к «Локо», интереснее Пиняева?

— Это футболисты примерно одного уровня. Возможно, Салтыков играет чуть разнообразнее. Он интересно смотрится и на позиции «десятки» или второго нападающего. А Пиняев ярко выраженный крайний хавбек.

Пиняев в прошедшем сезоне-2023/24 провел 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. В чемпионате России «Локомотив» занял четвертое место.