Кутицкий заявил, что у игроков «Динамо» сохраняется вера в победу в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий отметил, что футболистам московской команды важно хорошо стартовать во второй части сезона РПЛ.

«Я думаю, что будет важная игра в Ростове, как мы начнем, так и будем двигаться, будем стараться побеждать чаще, чтобы приблизиться к первому месту. Будем стараться, бороться. Есть ли вера в победу в РПЛ? Вера всегда есть, поэтому нужно стараться выходить на 100 процентов в каждой игре», — приводит ТАСС слова Кутицкого.

Первый матч после зимней паузы «Динамо» проведет 2 марта. Соперником бело-голубых станет «Ростов». После 18 туров московская команда с 35 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, у ростовчан 26 баллов и 7-я позиция.