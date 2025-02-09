Канчельскис: «Спартак» и «Манчестер Юнайтед» во многом похожи»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о кризисе английского клуба, а также сравнил его со «Спартаком».

«Спартак» и «Манчестер Юнайтед» во многом похожи. Обе команды с большим прошлым сейчас находятся в кризисе. «Юнайтед» даже может не попасть в еврокубки в этом году. Со «Спартаком» все сложнее. Если клуб считает, что третье место для него — это норма, то у него все в порядке. Раньше «Спартак» боролся только за первое место, а вторая строчка воспринималась как неудача. Сейчас все могло немного измениться. Ситуация у этих команд точно схожая», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru

После 18 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками.

Манкунианцы в 24 играх набрали 29 баллов и располагаются на 13-й строчке в АПЛ.