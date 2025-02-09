Эракович рассказал, что уже спокойно говорит на русском языке

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович заявил, что выучил русский язык.

«Я уже знаю русский пять-шесть месяцев, но есть большая трудность поговорить с журналистами, сейчас я первый раз с вами общаюсь на нем. Я учил русский язык в Сербии, но я забыл очень много слов, ведь прошло несколько лет. Сейчас я учил язык каждый день, мне все помогают в изучении, от тренерского штаба до игроков, поэтому сейчас легче. Мне в России все нравится, Петербург — второй лучший город для меня после Белграда. Много игроков из Сербии играют в РПЛ, они все являются для меня друзьями, с каждым я в отличных отношениях. Я хочу пожелать им всем удачи, но вместе с тем хочу быть первым в таблице в конце сезона», — цитирует Эраковича ТАСС.

Эракович выступает за «Зенит» с июля 2023 года. В этом сезоне на счету 24-летнего серба 15 матчей во всех турнирах, в которых он отдал две результативные передачи.