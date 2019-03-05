Курбан Бердыев: "Кафанов мне как младший брат. Уверен, еще вместе поработаем"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев не сомневается, что тренер вратарей Виталий Кафанов еще вернется в его штаб. Специалист помогал Бердыеву в разных клубах, а сегодня покинул казанцев.

– Виталий Витальевич мне как младший брат, – приводит сайт "Рубина" слова Бердыева. – Я не рассматриваю его как коллегу, потому что так долго знаем друг друга. Я помню даже, как он у Валерия Непомнящего в воротах играл. За все эти годы есть только чувство благодарности за его работу. Не нужно много говорить, достаточно просто посмотреть на тот список высококлассных вратарей, которых он вырастил. Он действительно в них душу вкладывает. Решение есть решение, он все равно останется для меня младшим братом. Мы всегда друг друга поддержим. Уверен, что еще вместе поработаем не один год.

Виталий Кафанов: "Наши с Курбаном Бекиевичем пути уже несколько раз расходились..."