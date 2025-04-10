Семак: «Зениту» не хватает стабильности в атаке, забитых мячей и правильных действий в завершении»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чего не хватало сине-бело-голубым в последних матчах РПЛ.

— Я не думаю, что у нас идет поиск новой схемы. Меняются игроки, которые у нас есть. Кому-то не хватает стабильности. В последних двух матчах мы много владели мячом. В каких-то матчах, как с «Рубином», хорошо получалось создавать. С «Локомотивом», при том же владении, не хватало остроты, не хватало качества в завершающей стадии, не хватало последней передачи. И, конечно, не надо ошибаться. Что касается обороны, здесь мы играем, по сути, нормально во всех матчах. Что касается атаки, здесь нам не хватает стабильности, забитых мячей и правильных действий в завершении. Над этим будем работать.

13 апреля «Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.