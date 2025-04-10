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10 апреля 2025, 12:23

Семак: «Все прекрасно знают, что мы искали замену Клаудиньо»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как изменилась игра команды после ухода Клаудиньо.

В январе этого года 28-летний бразилец перешел из «Зенита» в катарский «Аль-Садд».

— Я думаю, все прекрасно знают, что [мы] искали [замену Клаудиньо]. Конечно, хотели взять игрока на эту же позицию. Креативные игроки играют важную роль в игре любой команды. Уберите одного-двух игроков-лидеров в «Краснодаре» или в «Спартаке» — естественно, это будет потеря для команды. И каждая команда будет справляться с потерей того или иного игрока, исходя из тех ресурсов, которые есть.

Конечно, любой креативный игрок, который помогает, создает, умеет отдать, имеет возможности принимать нестандартные решения, важен для любой команды. Поэтому сейчас, конечно, нам нужно перестраиваться, что мы и делаем. Но, к сожалению, нам не хватает стабильности в атакующей группе у тех игроков, которые выходят, — сказал Семак.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу.

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Клаудиньо
Сергей Семак
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ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

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 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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