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Судейство

7 сентября, 18:15

ЭСК РФС признала ошибочным решение Кукуляка назначить пенальти в ворота «Факела» в матче с «Нижним»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) признала ошибочным решение Евгения Кукуляка назначить пенальти в ворота «Факела» в матче 8-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:3).

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Факел» на 62-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Факел» №?18 Андрея Менделя в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, являлся ненаказуемым, так как во время этого контакта рука защитника находилась в упоре в естественном положении, не увеличивая площадь тела.

Защитник не видел мяч и не мог избежать контакта с ним, совершив рефлекторное движение руки, которое являлось также естественным для действия игрока, и у него не было умысла совершить контакт с мячом», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Главный арбитр матча Кукуляк назначенил 11-метрового штрафного удар в ворота «Факела» на 62-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу воронежской команды.


 
Источник: https://rfs.ru/news/216618
РПЛ
РФС
ФК Нижний Новгород
ФК Факел (Воронеж)
Евгений Кукуляк
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3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
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 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Сочи – Динамо
 - : -
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Химки – Кр. Советов
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ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
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