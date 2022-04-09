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Кухарчук: «Сейчас зарплату выплатили, ждем следующую»

Кухарчук заявил, что за победу над ЦСКА положена премия
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук после победы над ЦСКА (4:2) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ прокомментировал судейство и отметил, что в клубе выплатили зарплату.

— Что скажешь о судействе?

— Недавно говорил, что у них тяжелая работа и большое давление со стороны. Надеюсь, что они будут справляться и работать честно и достойно. Оценивать их работу не буду.

— Как в команде отнеслись к уходу трех легионеров?

— Это их решение, осуждать их не буду. У них, видимо, были хорошие варианты. Им только успехов и без травм. У нас все нормально, двигаемся дальше.

— Есть ли проблемы по зарплате сейчас?

— Сейчас все выплатили, ждем следующую.

— Есть премия за ЦСКА?

— За все победы есть премии.

— В следующем матче выйдет Юран?

— Это вопрос не ко мне. Начнутся еще разговоры, что Кухарчук бойкотирует матчи, что выходит Юран и так далее. Состав определяет тренер.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Илья Кухарчук
ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
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