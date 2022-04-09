Кухарчук: «Сейчас зарплату выплатили, ждем следующую»

Кухарчук заявил, что за победу над ЦСКА положена премия

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук после победы над ЦСКА (4:2) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ прокомментировал судейство и отметил, что в клубе выплатили зарплату.

— Что скажешь о судействе?

— Недавно говорил, что у них тяжелая работа и большое давление со стороны. Надеюсь, что они будут справляться и работать честно и достойно. Оценивать их работу не буду.

— Как в команде отнеслись к уходу трех легионеров?

— Это их решение, осуждать их не буду. У них, видимо, были хорошие варианты. Им только успехов и без травм. У нас все нормально, двигаемся дальше.

— Есть ли проблемы по зарплате сейчас?

— Сейчас все выплатили, ждем следующую.

— Есть премия за ЦСКА?

— За все победы есть премии.

— В следующем матче выйдет Юран?

— Это вопрос не ко мне. Начнутся еще разговоры, что Кухарчук бойкотирует матчи, что выходит Юран и так далее. Состав определяет тренер.