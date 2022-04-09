Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук после победы над ЦСКА (4:2) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ поделился впечатлениями от работы под руководством Сергея Юрана.

— Как оцените результат?

— Оценивать по горячим следам тяжело. Рад, доволен, счастлив. Историческая победа. Это классно. Кайф играть в футбол при заполненном стадионе. Это было круто. Болельщикам тоже понравилось.

— Почему «Химки» оживает? Неужели все изменил приход Юрана?

— Не буду это никак комментировать. У всех свои секреты.

— Ну он в перерыве на кого-то кричал.

— Это эмоции, недовольства. Где-то может быть несогласие с решениями. Это нормально, когда эмоции у тренеров, футболистов, спортсменов. Как Юран работал, так и работает. Все на позитиве. Складывается отличный коллектив. Обидно, когда СМИ вкидывают такие моменты. Вчера читали и не понимали, откуда это пошло.