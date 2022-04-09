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Сегодня, 17:30

«У всех свои секреты». Кухарчук — о работе с Юраном

Полузащитник «Химок» оценил работу Юрана на посту главного тренера
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук после победы над ЦСКА (4:2) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ поделился впечатлениями от работы под руководством Сергея Юрана.

— Как оцените результат?

— Оценивать по горячим следам тяжело. Рад, доволен, счастлив. Историческая победа. Это классно. Кайф играть в футбол при заполненном стадионе. Это было круто. Болельщикам тоже понравилось.

— Почему «Химки» оживает? Неужели все изменил приход Юрана?

— Не буду это никак комментировать. У всех свои секреты.

— Ну он в перерыве на кого-то кричал.

— Это эмоции, недовольства. Где-то может быть несогласие с решениями. Это нормально, когда эмоции у тренеров, футболистов, спортсменов. Как Юран работал, так и работает. Все на позитиве. Складывается отличный коллектив. Обидно, когда СМИ вкидывают такие моменты. Вчера читали и не понимали, откуда это пошло.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Илья Кухарчук
Сергей Юран
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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