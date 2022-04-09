Бабаев ответил на вопрос о качестве футбола в чемпионате России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил качество футбола в чемпионате России.

В 24-м туре Тинькофф РПЛ московской клуб в гостях уступил «Химкам» со счетом 2:4.

— Говорят, что РПЛ деградирует постоянно. Сегодня вас обыграла команда, в которой играет сын главного инвестора клуба, который даже не имеет опыта игры в РПЛ, а он еще и забил гол.

— Я не знаю про эту ситуацию. Мне кажется, тут больше каких-то домыслов. Если ли он попал в основной состав «Химок» и забил гол, значит, главный тренер не ошибся в нем. Что касается деградации, я бы не использовал столь жестокое слово. Не буду скрывать, лично мое мнение, что уровень упал по сравнению с периодом трех или пяти лет назад, когда играли футболисты очень высокого уровня. Сейчас их просто меньше стало, но это тоже определенный этап. Я не считаю, что в этом есть какая-то трагедия. Наш чемпионат такой, какой он есть. Будем надеяться, что наступят другие времена. Не стал бы на этом сильно акцентировать внимание.