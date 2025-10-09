Кучаев: «В лучшем случае раскрыл процентов 70 своего потенциала, если не половину»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев ответил на вопрос о возможном интересе других клубов.

— Вернуться в ЦСКА или другой клуб подобного уровня? Я пока это в голове вообще не держу. Сконцентрирован просто на том, чтобы расти как личность и футболист. Как дальше сложится моя судьба, мне уж точно не известно. Поэтому не сижу и не думаю, поиграть бы мне там-то или там-то. Если будет интерес и «Ростов» даст добро, тогда поговорим. А пока не нужно мечтать о том, чего нет. Я бы сказал, что в лучшем случае только процентов 70 своего потенциала раскрыл, если вообще не половину. Так что надо дальше работать и становиться еще более сильным футболистом., — цитируют Кучаева «Известия».

Кучаев перешел в «Ростов» из «Пари НН» летом 2024 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах и забил один гол.