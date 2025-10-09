Кучаев: «В лучшем случае раскрыл процентов 70 своего потенциала, если не половину»
Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев ответил на вопрос о возможном интересе других клубов.
— Вернуться в ЦСКА или другой клуб подобного уровня? Я пока это в голове вообще не держу. Сконцентрирован просто на том, чтобы расти как личность и футболист. Как дальше сложится моя судьба, мне уж точно не известно. Поэтому не сижу и не думаю, поиграть бы мне там-то или там-то. Если будет интерес и «Ростов» даст добро, тогда поговорим. А пока не нужно мечтать о том, чего нет. Я бы сказал, что в лучшем случае только процентов 70 своего потенциала раскрыл, если вообще не половину. Так что надо дальше работать и становиться еще более сильным футболистом., — цитируют Кучаева «Известия».
Кучаев перешел в «Ростов» из «Пари НН» летом 2024 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах и забил один гол.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|
2
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
3
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|
7
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
|18.10
|13:00
|Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|18.10
|13:00
|Пари НН – Акрон
|- : -
|18.10
|15:15
|Спартак – Ростов
|- : -
|18.10
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|18.10
|19:45
|Локомотив – ЦСКА
|- : -
|19.10
|14:30
|Сочи – Зенит
|- : -
|19.10
|17:00
|Рубин – Балтика
|- : -
|19.10
|19:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|1