Погребняк призвал «Зенит» продать Жерсона: «Надо избавляться от этого балласта»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился с «СЭ» мнением об игре новичка сине-бело-голубых Жерсона.

Хавбек перешел в российскую команду из «Фламенго» в июле 2025 года. 28-летний бразилец принял участие в 6 матчах «Зенита» и не отличился результативными действиями.

«Если игрок хочет уйти, пусть уходит. Эта ситуация уже надоела. Надо избавляться от этого балласта, если он не желает быть в команде. Я даже на поле его в этом сезоне не видел. Пускай возвращается в Бразилию. Покупка Жедсона «Спартаком» выглядит лучше. Он забивает, отдает и тащит команду», — сказал Погребняк «СЭ».

В сентябре в СМИ появилась информация о возможном уходе Жерсона из «Зенита» и возвращении в Бразилию. Сообщалось, что футболист опасается потерять место в сборной своей страны перед ЧМ-2026.