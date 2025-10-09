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Погребняк призвал «Зенит» продать Жерсона: «Надо избавляться от этого балласта»

Александр Абустин
корреспондент
Жерсон.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился с «СЭ» мнением об игре новичка сине-бело-голубых Жерсона.

Хавбек перешел в российскую команду из «Фламенго» в июле 2025 года. 28-летний бразилец принял участие в 6 матчах «Зенита» и не отличился результативными действиями.

«Если игрок хочет уйти, пусть уходит. Эта ситуация уже надоела. Надо избавляться от этого балласта, если он не желает быть в команде. Я даже на поле его в этом сезоне не видел. Пускай возвращается в Бразилию. Покупка Жедсона «Спартаком» выглядит лучше. Он забивает, отдает и тащит команду», — сказал Погребняк «СЭ».

В сентябре в СМИ появилась информация о возможном уходе Жерсона из «Зенита» и возвращении в Бразилию. Сообщалось, что футболист опасается потерять место в сборной своей страны перед ЧМ-2026.

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Жерсон
Павел Погребняк
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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