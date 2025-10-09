Кучаев — о капитанской повязке в «Ростове»: «Обоюдное решение руководства и Альбы»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев ответил на вопрос о назначении капитаном команды.

— Это обоюдное решение руководства и главного тренера. При этом они интересовались и моим мнением на этот счет. Джонатан подходил и спрашивал, готов ли я к этому. Я ответил, что чувствую себя более опытным и хочу как минимум попробовать себя в этой роли. Поэтому взял ее на себя, стараюсь помочь молодым ребятам, подсказывать им какие-то ментальные вещи, физические упражнения и тактические вещи на поле. То, что уже знаю лучше за счет опыта, — цитируют Кучаева «Известия».

Кучаев перешел в «Ростов» из «Пари НН» летом 2024 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.