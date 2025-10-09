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Кучаев — о капитанской повязке в «Ростове»: «Обоюдное решение руководства и Альбы»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев ответил на вопрос о назначении капитаном команды.

— Это обоюдное решение руководства и главного тренера. При этом они интересовались и моим мнением на этот счет. Джонатан подходил и спрашивал, готов ли я к этому. Я ответил, что чувствую себя более опытным и хочу как минимум попробовать себя в этой роли. Поэтому взял ее на себя, стараюсь помочь молодым ребятам, подсказывать им какие-то ментальные вещи, физические упражнения и тактические вещи на поле. То, что уже знаю лучше за счет опыта, — цитируют Кучаева «Известия».

Кучаев перешел в «Ростов» из «Пари НН» летом 2024 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Источник: «Известия»
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Константин Кучаев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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