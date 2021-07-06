Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал поражение в товарищеском матче с «Копенгагеном» (0:1).

«Видно было, что те нагрузки, которые мы получили на сборе, не давали нам играть так же свежо, как «Копенгаген». Соперник объективно смотрелся лучше, чем мы. Но задача была не показать лучший футбол, а на фоне нагрузок постараться за счет головы выполнить то, что требуется, перекрывать зоны, начать понимать друг друга — кто куда бежит и как действует», — цитирует Кучаева официальный сайт клуба.

Также хавбек рассказал о своем состоянии. Матч с датским клубом стал для него первым после паузы, связанной с повреждением.

«Ощущал себя нормально, сыграть больше был готов, но этого не требовалось: у нас много футболистов, все получили более-менее одинаковое время. Никто не планировался на всю игру, тем более я был после травмы. Хотя именно мне довелось сыграть больше всех (улыбается).

Я должен был действовать справа в нападении. Играю в этом амплуа уже целый сезон, поэтому адаптировался, причем в атаке мне комфортнее, чем в обороне. Кондиции уже набрал неплохие, как и все ребята, но пока объективно трудно сказать, как ты будешь играть в сезоне, когда появится свежесть. Это даст понять последняя игра на сборах", — сказал Кучаев.

ЦСКА проводит предсезонный сбор в Австрии. Следующий товарищеский матч красно-синие проведут 9 июля против «Адмиры».