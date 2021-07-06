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Шарипов продлил контракт с «Нижним Новгородом»

19:09
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Полузащитник «Нижнего Новгорода» Альберт Шарипов продлил контракт, сообщает 6 июля официальный сайт клуба. Детали сделки не указаны. В следующем сезоне команда будет выступать в Тинькофф РПЛ.

«По контрольным играм глобальных выводов делать не стоит, — сказал футболист. — У нас в составе было много игроков на просмотре, плюс мы играли по новой схеме. Впереди нашу команду ждет второй сбор. Думаю, к началу сезона мы подойдем в оптимальной форме».

28-летний футболист в прошлом сезоне провел 28 матчей за команду во всех турнирах и забил два мяча при трех голевых передачах.

Дополнительная информация:

http://fcnn.ru/nn-info/news/team/77963/

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Евгений Петров все материалы автора

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