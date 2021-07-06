Бывшая жена Аршавина рассказала о романтических встречах во время развода

Бывшая жена экс-нападающего «Зенита» Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о романтических встречах во время развода.

«Он все еще приходил, после того как мы разошлись. Иногда поздно вечером приезжал. Это было уже в период развода. Андрей сказал, что вместе мы не будем, но встречаться можем. Однажды позвонил и сказал: «Буду через пять минут. Раздевайся».

Видела его глаза. Когда он приходил, то становился моим Андреем. Я видела, что он хотел остаться. Но потом поняла, что мы оба просто цепляемся друг за друга. Андрей получал чисто физическое удовольствие. Не знаю, зачем он поступал так жестоко.

Меня рвало на куски. Это было унизительно. В какой-то момент стало очень больно. И я попросила его больше не приходить», — рассказала Казьмина в эфире передачи «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Аршавин женился на Казьминой в 2016 году. В браке у них родилась дочь Есения. В начале 2019 года Казьмина сообщила о разводе из-за многочисленных измен Аршавина.