Кучаев: «Матчи с «Ахматом» всегда складывались напряженно»
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
«Играть с грозненцами всегда непросто. Может быть, в каком-то одном, отдельно взятом матче, когда закончили со счетом 4:0, было чуть легче, но в целом всегда все складывалось напряженно. Если так можно сказать, накалистые игры», — приводит слова Кучаева Twitter клуба.
Матч ЦСКА — «Ахмат» пройдет 21 августа в Москве и начнется в 16:00 мск. Команды имеют по 6 очков и занимают 8-9 места.
Нам нужна сегодня победа! ?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 21, 2021
? #ЦСКАахмат
? #РПЛ
? 16:00 мск
? #ВЭБарена
? Матч Премьер pic.twitter.com/zg9zjzqi03
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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