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Гусев: «Это «Динамо» способно бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за высокие места»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Ролан Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» заявил, что с нынешним составом бело-голубым по силам навязать конкуренцию «Зениту» и «Краснодару».

— Как вам так быстро удалось найти общий язык с лидерами «Динамо», опытными игроками? Читали ли вы в «СЭ» интервью Андрея Лунева, который заявил, что именно с Гусевым «Динамо» по силам выиграть титул?

— Мы постоянно говорим внутри коллектива о титулах. Сразу сказали ребятам о том, что надо бороться за трофеи. Вы, наверное, и мою игровую биографию знаете, и моих помощников. Роман Шаронов, Юрий Жирков становились чемпионами России. Мы с Юрием были в том ЦСКА, который выигрывал Кубок УЕФА...

Я вообще считаю, что тренер должен постоянно проводить индивидуальные беседы с подопечными, общаться с ними. Это одна из важнейших составляющих всего процесса. К каждому футболисту нужен индивидуальный подход. Кто-то более расположен к беседам, а кого-то лучше не дергать. Считаю, у нас в коллективе сложились хорошие отношения.

— А вы считаете, что с нынешним составом бело-голубых можно побороться за чемпионство?

— Да можно, конечно. Почему нет? Хотя ни один тренер не откажется и от укрепления состава. Однако, повторюсь, с нынешним подбором исполнителей «Динамо» способно бороться за высокие места.

— Но как быть с гегемонией «Зенита» и «Краснодара»? Неужели реально у них выиграть именно на длинной дистанции?

— В мое время была гегемония ЦСКА и «Локо». До этого в чемпионате доминировал «Спартак». Все когда-то заканчивается. Тут же все складывается из множества факторов. Глубина состава, правильная подготовка, характер игроков, менталитет...

Ролан Гусев.«Для себя поняли, что способны обыгрывать чемпиона». Разговор с Гусевым о «Динамо»

В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 45 очков и заняло 7-е место в таблице РПЛ. Чемпионом стал «Зенит» (68 очков), второе место занял «Краснодар» (66).

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург 0 : 0
22.08 18:00 Ахмат – Ростов 4 : 1
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив 3 : 2
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов 0 : 3
23.08 15:15 Динамо – Родина 3 : 1
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар 0 : 1
23.08 20:00 Спартак – Зенит 2 : 0
24.08 20:30 Балтика – Рубин 1 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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