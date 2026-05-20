Гусев: «Это «Динамо» способно бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за высокие места»
Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» заявил, что с нынешним составом бело-голубым по силам навязать конкуренцию «Зениту» и «Краснодару».
— Как вам так быстро удалось найти общий язык с лидерами «Динамо», опытными игроками? Читали ли вы в «СЭ» интервью Андрея Лунева, который заявил, что именно с Гусевым «Динамо» по силам выиграть титул?
— Мы постоянно говорим внутри коллектива о титулах. Сразу сказали ребятам о том, что надо бороться за трофеи. Вы, наверное, и мою игровую биографию знаете, и моих помощников. Роман Шаронов, Юрий Жирков становились чемпионами России. Мы с Юрием были в том ЦСКА, который выигрывал Кубок УЕФА...
Я вообще считаю, что тренер должен постоянно проводить индивидуальные беседы с подопечными, общаться с ними. Это одна из важнейших составляющих всего процесса. К каждому футболисту нужен индивидуальный подход. Кто-то более расположен к беседам, а кого-то лучше не дергать. Считаю, у нас в коллективе сложились хорошие отношения.
— А вы считаете, что с нынешним составом бело-голубых можно побороться за чемпионство?
— Да можно, конечно. Почему нет? Хотя ни один тренер не откажется и от укрепления состава. Однако, повторюсь, с нынешним подбором исполнителей «Динамо» способно бороться за высокие места.
— Но как быть с гегемонией «Зенита» и «Краснодара»? Неужели реально у них выиграть именно на длинной дистанции?
— В мое время была гегемония ЦСКА и «Локо». До этого в чемпионате доминировал «Спартак». Все когда-то заканчивается. Тут же все складывается из множества факторов. Глубина состава, правильная подготовка, характер игроков, менталитет...
В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 45 очков и заняло 7-е место в таблице РПЛ. Чемпионом стал «Зенит» (68 очков), второе место занял «Краснодар» (66).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|0 : 0
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|4 : 1
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 2
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|0 : 3
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|3 : 1
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|0 : 1
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|2 : 0
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|1 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0