"Крылья" сыграют с "Рубином" в футболках, посвященных Дню космонавтики

"Крылья Советов" проведут матч 23-го тура чемпионата России против "Рубина" в третьем комплекте формы. Игроки выйдут на поле в серебристых футболках и темно-синих шортах. Вратарь – в свитере рыжего цвета.

Гости сыграют в белой форме (форма у вратаря - желтого цвета).

В честь Международного дня космонавтики на арене пройдут разные мероприятия. Игроки же "Крыльев" выйдут в специальных футболках. При этом стартовый состав зачитает робот Дима из Самарского Политеха.