"Крылья" сыграют с "Рубином" в футболках, посвященных Дню космонавтики

"Крылья Советов" проведут матч 23-го тура чемпионата России против "Рубина" в третьем комплекте формы. Игроки выйдут на поле в серебристых футболках и темно-синих шортах. Вратарь – в свитере рыжего цвета.
Гости сыграют в белой форме (форма у вратаря - желтого цвета).
В честь Международного дня космонавтики на арене пройдут разные мероприятия. Игроки же "Крыльев" выйдут в специальных футболках. При этом стартовый состав зачитает робот Дима из Самарского Политеха.
Погода в Самаре - просто космос🔥– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 12 апреля 2019 г.
Завершайте рабочие дела, этим пятничным вечером ждём вас на #СамараАрена! Надеемся, что игра порадует нас так же, как погода🇸🇱#КрыльяСоветов #СердцеСамары pic.twitter.com/e3wMSTKm2Z
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