«Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с «Зенитом» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.

Представляем вашему вниманию все голы матча:

Круговой, 86-я минута — 0:1

Барач, 90+2-я минута — 1:1

«Крылья Советов» занимают 8-е место в таблице чемпионата России с 29 очками в 20 матчах. «Зенит» идет на первой строчке с 45 очками в 21 игре.