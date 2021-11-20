«Крылья Советов» — «Урал»: Железнов сравнял счет на 90-й минуте
Полузащитник «Урала» Юрий Железнов сравнял счет в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:1.
На 90-й минуте Железнов успешно замкнул подачу в штрафную.
Отметим, что Железнов забил первый гол за «Урал». Встреча с «Крыльями Советов» стала для 19-летнего россиянина 11-й в составе команды из Екатеринбурга.
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