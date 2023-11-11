«Крылья Советов» — «Урал»: Гарре открыл счет с пенальти

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре отрыл счет в матче 15-го тура чемпионата России с «Уралом». Он реализовал пенальти на 14-й минуте матча — 1:0.

На 12-й минуте после углового полузащитник «Урала» сыграл рукой в своей штрафной. После просмотра ВАР арбитр Артем Любимов назначил пенальти.