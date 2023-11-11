«Крылья Советов» — «Урал»: Помазун отбил пенальти Констанцы

Вратарь «Урала» Илья Помазун отбил удар защитника «Крыльев Советов» Фернандо Костанцы на 20-й минуте матча 15-го тура РПЛ — 0:1.

Защитник «Урала» Силвие Бегич в своей штрафной сбил полузащитника Никиту Салтыкова. Арбитр встречи Артем Любимов во второй раз за шесть минут указал на 11-метровую отметку.