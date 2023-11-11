«Факел» — ЦСКА: Давила открыл счет ударом в девятку
Нападающий ЦСКА Виктор Давила открыл счет в матче 15-го тура РПЛ против «Факела» — 1:0.
На 10-й минуте чилиец прошел с мячом к линии штрафной воронежцев и ударил в дальний от себя верхний угол ворот соперника.
Гол в ворота «Факела» стал для Давилы третьим в составе ЦСКА. 26-летний форвард выступает за московскую команду с августа 2023 года.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Факел» — ЦСКА.
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|
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|14
|6
|6
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|
4
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|6
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|
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|
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|3
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|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
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|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
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Крылья Советов
|4
|
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Маркус Вендел
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|4
|И
|К
|Ж
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|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
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|4
|
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Спартак
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