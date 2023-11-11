«Факел» — ЦСКА: Давила открыл счет ударом в девятку

Нападающий ЦСКА Виктор Давила открыл счет в матче 15-го тура РПЛ против «Факела» — 1:0.

На 10-й минуте чилиец прошел с мячом к линии штрафной воронежцев и ударил в дальний от себя верхний угол ворот соперника.

Гол в ворота «Факела» стал для Давилы третьим в составе ЦСКА. 26-летний форвард выступает за московскую команду с августа 2023 года.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Факел» — ЦСКА.