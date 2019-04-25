На 76-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Урал" правильно поступил арбитр Алексей Матюнин, наказавший полузащитника самарцев Ананидзе желтой карточкой за неспортивное поведение.

Судья здорово разобрался в ситуации в штрафной площади гостей, заметил, что Бумаль не трогал соперника, который симулировал и пытался обмануть рефери, и моментально применил дисциплинарную санкцию. (Александр Бобров)

Эпизод матча "Крылья Советов" - "Урал". Фото "СЭ"

Эпизод матча "Крылья Советов" - "Урал". Фото "СЭ"

Эпизод матча "Крылья Советов" - "Урал". Фото "СЭ"

Эпизод матча "Крылья Советов" - "Урал". Фото "СЭ"

Эпизод матча "Крылья Советов" - "Урал". Фото "СЭ"