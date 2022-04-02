В субботу, 2 апреля, состоится матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Крылья Советов» на своем поле примут «Уфу». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата самарцы победили соперника со счетом 2:1. Уфимцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата, а «Крылья» идут на седьмой строчке.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Крылья Советов» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.