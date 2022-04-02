Бальбуэна присоединился к «Динамо» в Краснодаре

Как стало известно СЭ, защитник Фабиан Бальбуэна сегодня присоединился к «Динамо» в Краснодаре.

30-летний парагваец летел отдельно, через Сочи, а команда вчера через Ставрополь. Связано со сложной логистикой при возвращении из сборной Парагвая.

В текущем сезоне Бальбуэна провел 20 матчей в Тинькофф РПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 2 желтые карточки.

Матч «Краснодар» — «Динамо» пройдет 3 апреля и начнется в 14.00 (мск).