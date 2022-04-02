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Сегодня, 12:14

Широков высказался о возможной отставке Слуцкого из «Рубина»

Данил Алешин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Роман Широков прокомментировал «СЭ» последние результаты «Рубина» в Тинькофф чемпионате России. 1 апреля казанцы на своем поле проиграли «Химкам» со счетом 2:3.

«Уход Слуцкого? Так осталось 5 матчей. Зачем уходить? Я не вижу смысла. Тем более я бы не сказал, что они тогда по игре проиграли. Да и он пришел только два года назад. Увольнять его сейчас нет смысла», — сказал Широков «СЭ».

В премьер-лиге казанцы потерпели уже три поражения подряд и на данный момент с 25 очками идут на десятом месте в РПЛ. Слуцкий возглавляет «Рубин» с 2019 года.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
01 апр, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:3
Химки
Голы
Онугха, 56 (1:0), Глушаков, 60 (1:1), Кухарчук, 62 (1:2), Тихий, 84 (2:2), Волков, 90 (2:3)
Рубин
Дюпин Тесленко Зотов Тальби Бакаев (Игнатьев, 78) Апшацев (Кузнецов, 67) Зуев (Фаттахов, 89) Мусаев Самошников Кучаев Онугха
Химки
Лантратов Тихий Волков Боженов Глушаков Сабович (Идову, 55) Главчич (Магомедов, 55) Камышев (Григалава, 85) Кухарчук Мирзов Руденко (Долгов, 68)
Предупреждения
Зуев 53’, Самошников 79’  -  Боженов 77’, Лантратов 82’, Магомедов 90+3’
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Усачев (Ростов-на-Дону) Хатуев (Грозный)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Болотенков (Москва)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Роман Широков
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
16
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
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 - : -
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