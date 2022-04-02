Широков высказался о возможной отставке Слуцкого из «Рубина»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Роман Широков прокомментировал «СЭ» последние результаты «Рубина» в Тинькофф чемпионате России. 1 апреля казанцы на своем поле проиграли «Химкам» со счетом 2:3.

«Уход Слуцкого? Так осталось 5 матчей. Зачем уходить? Я не вижу смысла. Тем более я бы не сказал, что они тогда по игре проиграли. Да и он пришел только два года назад. Увольнять его сейчас нет смысла», — сказал Широков «СЭ».

В премьер-лиге казанцы потерпели уже три поражения подряд и на данный момент с 25 очками идут на десятом месте в РПЛ. Слуцкий возглавляет «Рубин» с 2019 года.