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3 февраля, 18:35

Джон Джон — о дебюте за «Зенит»: «Мне точно нужно прибавлять. Мне есть куда расти»

Анастасия Пилипенко

Полузащитник «Зенита» Джон Джон после победы над «Динамо» (2:1) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ оценил свой дебют в составе сине-бело-голубых.

В игре с «Динамо» 23-летний бразилец отметился голевой передачей на Александра Ерохина.

«Чувствую себя отлично — в этом году у меня за спиной две игры, которые я провел в Бразилии, плюс качественные, очень хорошие тренировки в рамках сборов с «Зенитом». Все это помогло мне себя хорошо чувствовать. При этом мне точно нужно прибавлять — есть куда расти. Буду стараться наращивать обороты, чтобы к возобновлению официальных матчей быть на максимуме возможностей», — приводит слова Джона Джона пресс-служба «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе футболиста из «Брагантино» 28 января. Джон Джон провел за бразильский клуб 76 матчей, забил 20 голов и сделал 14 результативных передач.

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ФК Зенит
Джон Джон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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