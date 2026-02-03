Джон Джон — о дебюте за «Зенит»: «Мне точно нужно прибавлять. Мне есть куда расти»

Полузащитник «Зенита» Джон Джон после победы над «Динамо» (2:1) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ оценил свой дебют в составе сине-бело-голубых.

В игре с «Динамо» 23-летний бразилец отметился голевой передачей на Александра Ерохина.

«Чувствую себя отлично — в этом году у меня за спиной две игры, которые я провел в Бразилии, плюс качественные, очень хорошие тренировки в рамках сборов с «Зенитом». Все это помогло мне себя хорошо чувствовать. При этом мне точно нужно прибавлять — есть куда расти. Буду стараться наращивать обороты, чтобы к возобновлению официальных матчей быть на максимуме возможностей», — приводит слова Джона Джона пресс-служба «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе футболиста из «Брагантино» 28 января. Джон Джон провел за бразильский клуб 76 матчей, забил 20 голов и сделал 14 результативных передач.